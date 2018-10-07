وزير الخارجية الأمريكي: زيارتي إلى كوريا الشمالية مثمرة للغاية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إنه أجرى محادثات جيدة ومثمرة للغاية أثناء زيارته إلى كوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم.

وأضاف: «كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مازال أمامنا طريق طويل لكن خطونا اليوم خطوة أخرى».

واجتمع رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، مع «بومبيو»، الذي يقوم بزيارة إلى كوريا الجنوبية في أعقاب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في بيونجيانج، في الساعة 6:56 بعد ظهر اليوم، بالتوقيت المحلي في القصر الرئاسي في سول.

وأكد «بومبيو» أن كوريا الجنوبية تلعب دورا مهما للغاية في عملية نزع السلاح النووي. وذكر أن الرئيس ترامب طلب منه تقديم الشكر للرئيس الكوري الجنوبي، مضيفا أن كوريا الجنوبية قدمت إسهاما كبيرا في جهود نزع السلاح النووي من خلال عقد محادثات القمة بين الكوريتين وغيرها.

وبدوره، قال الرئيس الكوري الجنوبي إن اليوم مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة والكوريتين، مقدما الشكر لوزير الخارجية الأمريكي على زيارته إلى سول عقب زيارته لكوريا الشمالية مباشرة صباح اليوم.

وأعرب الرئيس الكوري الجنوبي عن أمله في أن تسهم زيارة بومبيو هذه إلى كوريا الشمالية وقمة ثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في المضي خطوة حاسمة إلى الأمام في نزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.