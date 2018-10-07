وفاة المخرجة الأمريكية أودري ويلز عن 58 عاما بعد مصارعة السرطان

توفيت المخرجة وكاتبة السيناريو الأمريكية أودري ويلز عن عمر ناهز الثامنة والخمسين بعد مصارعة مرض السرطان.



وذكرت وكالة المواهب المتحدة في أمريكا والتي كانت ويلز متعاقدة معها أول أمس الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة أن المخرجة سقطت ضحية للمرض العضال.



وقالت الوكالة إن ويلز توفيت يوم الخميس الماضي أي قبل يوم واحد من العرض الأول في أمريكا لفيلمها الجديد "الكراهية التي تعطيها" والذي كتبت له ويلز أيضا السيناريو.



كانت ويلز عرفت في المقام الأول بأنها مؤلفة ومخرجة فيلم الحب "تحت شمس توسكانا" (2004)، الذي يحكي قصة المؤلفة الأمريكية فرانسيس ماي وكان مأخوذا عن مذكراتها.



وقامت بدور المؤلفة في الفيلم ديان لين، وكانت المؤلفة بدأت حياة جديدة في إيطاليا بعد طلاقها.



كانت ويلز معروفة بكتابة السيناريوهات التي تصور شخصيات نسائية قوية، ومنها سيناريو فيلم "الكذب له سيقان طويلة" (1996)، و"هل تسمح لي" (2004).