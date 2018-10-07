الفنان الإسباني سباستيان هارو: أتمنى المشاركة في عمل فني مصري

قال الفنان الإسباني سباستيان هارو، إنه يتمنى أن يشارك في عمل فني مصري سواء للسينما أو للتليفزيون، لافتا إلى أنه يبحث دائما عن التنوع في الأدوار بين الكوميديا والتراجيديا والفيصل هو السيناريو الجيد.

وأضاف «سباستيان»، خلال الندوة التي عقدت اليوم لتكريمه، على هامش الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، أنه يقوم خلال الفترة الحالية بالاتفاق لإنشاء مدرسة للتمثيل بالإسكندرية، على غرار مدرسة التمثيل الخاصة به في سبيليا جنوب إسبانيا.

وأعرب الفنان الإسباني، عن سعادته بتكريم في مهرجان الإسكندرية، مشيرا إلى حفاوة الترحيب التى شعر معها أنه فى بلده.