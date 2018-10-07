طلاب مدارس النيل يقدمون التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، في مكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم، عددا من طلاب مدارس النيل فرع قنا؛ لتقديم التهنئة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور أبو بكر علي مدير المدرسة، والدكتور علي فاروق رئيس مجلس الأمناء، ومصطفى عبادي مسئول التربية الاجتماعية.

وقدم الطلاب التهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر التي أعادت للأمة عزتها وكرامتها، مؤكدين أن نصر أكتوبر نموذجا لبطولة وتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بدمائهم من أجل استرجاع الأراضي المصرية.

ومن جانبه، أثنى محافظ قنا على الدور العظيم للقوات المسلحة المصرية في تحقيق انتصار حرب أكتوبر المجيدة ورفع العلم المصري على شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى التضحيات المستمرة التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة لحفظ أمن مصر واستقرارها.

وأضاف المحافظ أن المعركة الحقيقية في الوقت الحالي هي معركة البناء والتنمية والعمل الجاد لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير الحياة الكريمة للمصريين، داعياً الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.