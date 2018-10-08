أكد خالد قمر، مهاجم الاتحاد السكندري، أنه تعرض للظلم خلال تواجده مع الزمالك في الفترة الماضية، وأن الجميع داخل الاتحاد يتعامل معه بشكل جيد.

وساهم قمر في فوز الاتحاد برباعية مقابل ثلاثة أهداف للأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.( طالع التفاصيل)

وقال قمر في تصريحات عقب نهاية المباراة أن محمد عمر المدير الفني السابق لزعيم الثغر صنع طفرة في الفريق ، و أن حلمي طولان المدير الفني الحالي للفريق يكمل إنجازات المدرب السابق.

وأوضح :" حققنا اليوم فوزًا مهمًا أمام الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي، مؤكدًا أن الدوري الموسم الحالي صعب للغاية وأن من يحقق ثلاث نقاط يصعد 5 مراكز".

وأعرب مهاجم الاتحاد السكندري عن سعادته بعد نجاحه في تسجيل الهدف الرابع على التوالي في شباك المارد الأحمر قائلًا :" معتاد على التسجيل في مرمى الأهلي .. هدفي هو الرابع في أخر أربع مواسم".

وأضاف:" الفترة الماضية كان هناك سوء توفيق، وعلينا مواصلة النتائج الجيدة لتحقيق أفضل مركز بالموسم الحالي".