حماس والجهاد تشيدان بعملية إطلاق نار في مستوطنة بالضفة

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أشادت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني اليوم الأحد، في الضفة الغربية، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وقالت حماس ، في بيان صحفي، إن العملية بطولية تعكس حيوية الشعب الفلسطيني وديمومته في مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الحركة أن العملية رسالة على استمرارية انتفاضة القدس وفشل كل محاولات خمد إرادة الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في مقاومة الاحتلال.

بدورها قالت الجهاد، في بيان، إن العملية رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتعمد استهداف الأطفال والمساس بالمسجد الأقصى.

وأضافت، أن الاستيطان هدف مشروع للمقاومين والثائرين وندعو الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وكل مكان للانتفاض في وجه الاٍرهاب الاستيطاني حتى طرده.

وأعلنت إسرائيل أن فلسطينيا أطلق النار صباح اليوم على ثلاثة إسرائيليين، في منطقة صناعية مجاورة لمستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن خلفية العملية قومية وأنه تعرف على هوية الفلسطيني المنفذ ويجرى عمليات تمشيط وبحث عنه.

من جهتها ، قالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل عددا من البلدات والقرى في شمال الضفة الغربية عقب عملية إطلاق النار وشرع بعمليات مداهمة واسعة.

من جانبه، ذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن قوات كبيرة من الجيش وجهاز الأمن العام "تطارد المشتبه فيه المعروفة هويته لدى قوات الأمن".