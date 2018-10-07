تم وقف سائق حافلة في الهند عن العمل بعد أن ترك قردا يدير عجلة القيادة، وأثار مقطع فيديو انتشر للواقعة المخاوف والسخرية.

وأظهر مقطع الفيديو أحد قردة اللانجور جاثما على عجلة القيادة، متحكما بها على ما يبدو بينما يتحكم السائق في سرعة الحافلة، وذلك خلال رحلة في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند.

وظهر السائق، 36 عاما، مبتسما وهو يربت على كتف القرد ذو الوجه الأسود، بينما تتحرك الحافلة على الطريق الرئيسي المكتظ.

وقع الحادث في أول أكتوبر، ولكنه اكتشف بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت «تي.إس لاثا» المتحدثة باسم هيئة النقل البري الحكومية اليوم الأحد.

وقالت «لاثا» إنه «تم وقف السائق، إم براكاش، عن العمل بسبب السماح للقرد بالجلوس على عجلة القيادة وإدارتها. لم يكن له أن يعرض سلامة الركاب للخطر».

واستقل القرد الحافلة برفقة أحد الركاب، ولم يسفر هذا التصرف عن إصابة أي شخص، وفقا لما قاله عبدالقدوس، وهو مسؤول آخر في الهيئة.

ونفى «عبدالقدوس» أن يكون السائق قد سلم قيادة الحافلة للقرد. وقال: «حتى مقطع الفيديو أظهر أن السائق كان يضع إحدى يديه على عجلة القيادة كل الوقت».

ولم يقدم أي من الركاب الثلاثين الذين كانوا على متن الحافلة شكوى بشأن الواقعة.

وحتى بالرغم من أن مستخدمي مواقع الإنترنت الهنود أعربوا عن خوفهم إزاء الخطر الذي تعرض له الركاب، عارض الكثيرون قرار وقف السائق، قائلين إنه لابد من مسامحة السائق المحب للحيوان مع تحذيره وليس وقفه.

يشار إلى أن الهند هي صاحبة أعلى حصيلة ضحايا لحوادث السير، حيث تودي هذه الحوادث بحياة 135 ألف شخص في المتوسط سنويا على طرق الهند.