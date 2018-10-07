انتقادات إسرائيلية لعدم ظهور وجه نسائي مع ميركل في صورة جماعية مع رجال أعمال

انتقدت نائبة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عدم ظهور وجه نسائي آخر مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في صورة جماعية لها في إسرائيل مع رجال أعمال.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت النائبة إيلات فربين-ناخمياس المنتمية إلى الاتحاد الصهيوني المعارض إنها بعثت بخطاب احتجاجي إلى وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين طالبته فيه بأن يراعي مستقبلا وجود مشاركة عادلة للنساء في مثل هذه اللقاءات.

كانت ميركل ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقدا اجتماعا يوم الخميس الماضي في القدس مع مجموعة من رجال الأعمال وذلك في إطار المشاورات الحكومية المشتركة بين ألمانيا وإسرائيل.

وظهرت ميركل في منتصف صورة جماعية للقاء بجوار نتنياهو بالإضافة إلى أكثر من 20 رجلا آخر يرتدون حلات داكنة، وكانت هي المرأة الوحيدة في الصورة.

وقالت فربين ناخمياس إن هذا ليس " سهوا بسيطا، ومثل هذا الشيء لا ينبغي له أن يحدث ببساطة"، واضافت أنه كثيرا ما غابت النساء عن الوفود المرافقة لنتنياهو، ولفتت في خطابها إلى أن إسرائيل بها العديد من نساء الأعمال اللاتي كان يمكن دعوتهن.

وفي نفس السياق كتبت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" أن ميركل أيضا لفت نظرها عدم وجود امرأة أخرى في اللقاء، وأضافت أن ميركل قالت " سيكون من اللطيف إذا أمكن وجود امرأة في هذا اللقاء في المرة القادمة"، ورأت ميركل أنه يبدو أن مجال الأعمال " يسيطر عليه الرجال".

ومن المنتظر أن تنظم العديد من المنظمات المعنية بتشجيع دور المرأة في الاقتصاد الإسرائيلي، ندوة احتجاجية في ساحة رابين في تل أبيب يوم الأربعاء المقبل، وسيتم التقاط صورة في هذه الندوة مع دمية بالحجم الطبيعي لميركل.