محافظ الوادي الجديد: حريق الراشدة بسبب خطأ مواطن وليس عمل تخريبي

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن قوات الحماية المدنية والطائرات استطاعت القضاء على حريق قرية الراشدة في الساعات الأولى من صباح أمس، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بسرعة إنهاء الحريق والحفاظ على أرواح المواطنين.



وأضاف مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، أن أجهزة البحث الجنائي مستمرة في التحقيقات للوقوف على أسباب الحريق، متابعًا: «العمل ليس تخريبي ولكنه خطأ من مواطن بسبب سوء وعيه وعدم تقديره للرياح».



وأوضح أن سرعة الرياح لعبت دورًا كبيرًا في انتشار الحرائق، ووصلت إلى قرية العوينات المجاورة، متابعًا أن وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية تفقدوا المناطق المحترقة صباح اليوم.



وتابع: «قمنا بنقل المواطنين واتخذنا التدابير الاحتياطية من فصل الكهرباء والغاز عن المنازل للحد من الحرائق، ولم تحدث وفيات وجميع الإصابات بسبب الاختناق، وتم تنفيذ توصيات الرئيس السيسي لحماية أرواح المواطنين».



وتعرضت قرية الراشدة بمركز الداخلة، أول أمس الجمعة، لحريق كبير في بعض الزراعات، طال أكثر من 100 فدان، ووصل إلى قرية العوينات المجاورة للقرية، وذلك بسبب الرياح والطقس السيئ الذي صعب مهمة إخماد الحريق منذ أمس وتمت السيطرة على النيران بواسطة الطائرات الحربية، ورجال الحماية المدينة، وأسفر الحادث عن إصابة 37 شخصًا بحالة اختناق دون وجود وفيات.