والد طالبة أسيوط بعد تعرضها للضرب: «أنا عايز وزير التعليم يجيب لي حق بنتي»

كشف يوسف هارون، والد الطالبة نورا، بالصف السادس الابتدائي، والتي تعرضت للضرب في محافظة أسيوط، مما تسبب بإصابة في عينها اليسرى، عن تفاصيل الواقعة، قائلًا إن المدرس المتهم، كان يضرب تلاميذ الفصل كله في حصة الألعاب، وفي أثناء ضربه لطالبة أخرى، أصابت العصا عين ابنته.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه تقدم بشكوى ضد المدرس الذي ضرب ابنته، متابعًا: «عملت شكوى وعايز وزير التربية والتعليم يجيب لي حق بنتي، أنا عايز يشفوا لي عين بنتي».

وأوضح أن ابنته تعرضت لعمليتين في عينها المصابة في وقت واحد، عملية نزيف دموي، وعملية مياه بيضاء، مردفًا أن ابنته خائفة من العودة إلى المدرسة مرة أخرى بعد أن تعرضت فيها للضرب.

وتابع: «كان عليهم حصة ألعاب، ووقفهم يضرب فيهم، وضرب بنتي 6 ضربات على إيديها، وقعد يضرب بنت تانية جنبيها، جات في عينيها»، مستطردًا أن المدرس كان يضرب الطلاب «بخشبة غليظة عشان هايصين في حصة الألعاب».

وأردف أن هذا المدرس ليس معروفًا عنه ضرب التلاميذ، فهو أول مرة يقوم بالضرب، مستطردًا أنه كان قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من المدرسة يطلب منه القدوم، ويعلمه بما حدث.

يذكر أن غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت إخطارا من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، يفيد بورود بلاغ من مدرسة أحمد ابو حسين الابتدائية بمركز ساحل سليم بإصابة الطالبة نورا يوسف هارون البالغة من العمر 12 عاما بالصف السادس الابتدائى بعد تعرضها للضرب على يد أحد المعلمين بالمدرسة.