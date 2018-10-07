ميمي يخصص أسبوعين لتقييم قطاع الناشئين بالمصري

عقد ميمى عبدالرازق، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالنادي المصري، اجتماع مطول بمقر قاعة المؤتمرات الصحفية بالاستاد حضره أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية للقطاع وسيف داود نائب المدير الفنى والسيد الناغى المشرف على تدريب حراس المرمى .

ووضع ميمي، خلال الاجتماع الخطوط العريضة لعمل القطاع خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفترة القادمة تحتاج لتكاتف الجميع داخل القطاع من أجل تحقيق المهمة المنشودة بتواجد أكبر عدد من اللاعبين الموهوبين في صفوف الفريق الأول، وهو ما لن يتحقق إلا بمزيد من بذل الجهد والعرق من الجميع داخل القطاع المنوط باعداد وتنشئة اللاعبين تربوياً واجتماعياً ورياضياً .

ومنح مدير القطاع مهلة اسبوعين لتقيم عمل كل افراد الاجهزة الفنية والادارية قبل الاستقرار على اعلان الاجهزة الجديده لكل فرق النادى .. كما اعطى تعليماته للقطاع الادارى بنسخ كشوفات قيد كل فريق وعدد اللاعبين المغتربين من خارج بورسعيد مع التشديد على فحص الاعمار السنية لتفادى عملية التزوير

وكشف مدير القطاع أن اهتمام إدارة النادى فى عملية الدعم المالى والإدارى وتوفير كافة الإحتياجات المطلوبة للنهوض والإرتقاء بالقطاع.

وختتم ميمى عبدالرازق، لقاءه مع مسئولي الأجهزة الفنية والإدارية، بتأكيده لهم أن زمن المجاملات والمحسوبيات انتهى ولن يتم قيد إلا اللاعبين الذين يستحقون ارتداء قميص النادى.