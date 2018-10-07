استخدام تقنيات الطباعة المجسمة لصناعة نوعية أكثر صلابة من الخرسانة

استخدم باحثون في الولايات المتحدة تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد لصناعة نوعية من الخرسانة تزداد صلابة عند تعرضها للضغط على غرار قشور بعض الحشرات والقشريات البحرية.

وأكد الباحثون في جامعة «بوردو» الأمريكية، أن هذه التقنية الجديدة يمكن أن تساعد في نهاية المطاف في بناء منشآت أكثر صلابة وقدرة على تحمل الكوارث الطبيعية.

ويوضح الباحث جان أوليك، الأستاذ في كلية الهندسة المدنية بجامعة «بوردو»، الفكرة من التقنية الجديدة، قائلا إن «الطبيعة يتعين عليها التعامل مع الضعف من أجل البقاء والاستمرار، ومن هذا المنطلق، نستخدم ضعف المواد التي تدخل في صناعة الأسمنت من أجل زيادة صلابتها».

وتكمن الفكرة في استخدام تصميمات هندسية مستوحاة من شكل أصداف وقشور بعض القشريات للتحكم في كيفية انتشار الكسور عبر الطبقات المطبوعة من مادة الأسمنت.

ونقل الموقع الإلكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في الأبحاث العلمية عن بابلو زافاتيري أستاذ الهندسة المدنية بالجامعة، قوله إن «الهياكل الخارجية للحشرات المفصلية تحتوي على آليات لتوزيع الشروخ وزيادة الصلابة، ومن الممكن أن تقوم بإعادة إنتاج هذه الآليات من خلال معجون خرساني مصنوع بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد».

وسوف تكفل الطباعة ثلاثية الأبعاد للمواد الخرسانية، للمهندسين مزيدا من السيطرة والتحكم في التصميمات والتنفيذ الهندسي للمنشآت.