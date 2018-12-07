الجمعة 7 ديسمبر 2018 10:47 م القاهرة القاهرة 16.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

الحوثيون يرفضون طلب الحكومة اليمنية الانسحاب من الحديدة ومينائها

ستوكهولم - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 9:33 م | آخر تحديث : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 9:33 م

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة رفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" الفضائية بأن وفد الحوثيين عقد مؤتمرا صحفيا في ستوكهولم، أعلن فيه رفض مطالب الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها، مشيرين إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية وهي (قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أن لديها شروطا محددة بشأن إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد تتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة، موضحة أن إعادة فتح المطار لن يتم دون آلية واضحة وإشراف من الحكومة، فضلا عن شرط الإشراف الحكومي على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب فك الحصار عن مدينة تعز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك