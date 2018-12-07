الحوثيون يرفضون طلب الحكومة اليمنية الانسحاب من الحديدة ومينائها

أعلنت ميليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الجمعة رفض طلب الحكومة اليمنية الشرعية الانسحاب من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" الفضائية بأن وفد الحوثيين عقد مؤتمرا صحفيا في ستوكهولم، أعلن فيه رفض مطالب الحكومة اليمنية فيما يتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء والانسحاب من الحديدة ومينائها، مشيرين إلى عدم موافقتهم على المرجعيات الأساسية لحل الأزمة اليمنية وهي (قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني)، داعين إلى إصدار قرار جديد في مجلس الأمن.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أن لديها شروطا محددة بشأن إجراءات بناء الثقة في مشاورات السويد تتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء وتشغيل ميناء الحديدة، موضحة أن إعادة فتح المطار لن يتم دون آلية واضحة وإشراف من الحكومة، فضلا عن شرط الإشراف الحكومي على الميناء، وذلك لضمان وصول المساعدات للمدنيين، إلى جانب فك الحصار عن مدينة تعز.