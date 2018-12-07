«جوتيريش» يرحب بانطلاق مباحثات السلام اليمنية في السويد

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، بانطلاق مباحثات السلام اليمنية فى ستوكهولم بالسويد.

وحث جوتيريش الأطراف المشاركة على تحقيق المزيد من التقدم في المباحثات" من خلال ممارسة المرونة وإبداء حسن النوايا، وبدون وضع شروط مسبقة".

وقال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن جوتيريش ناشد الأطراف المتصارعة مواصلة عملية وقف التصعيد فى الحديدة والبحث عن إجراءات أخرى للتخفيف من الوضع الاقتصادي والإنساني الخطير على الحياة".

وذكر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة اليوم أنه يعتزم زيادة عملية توزيع المواد الغذائية لمساعدة أكثر من أربعة ملايين شخص في اليمن بحلول نهاية الشهر المقبل، وزيادة أنشطة الوصول بالمساعدات إلى أكثر من 12 مليون يمني.

ورحبت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، اليوم، بالاتفاق بين الأطراف اليمنية من أجل إطلاق سراح المحتجزين على ذمة الأحداث ونقلهم وإعادتهم إلى ديارهم.