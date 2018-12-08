الدفاع الروسي ردا على واشنطن: لدينا أدلة قاطعة على هجوم كيميائي بحلب

رفضت وزارة الدفاع الروسية مزاعم الخارجية الأمريكية بعدم وقوع هجوم بالسلاح الكيميائي في حلب بسوريا الشهر الماضي، مؤكدة أن لدى الجانب الروسي أدلة قاطعة بشأن هذا الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أوردته قناة روسيا اليومالإخبارية اليوم الجمعة، إن "بيان الخارجية الأمريكية ليس إلا محاولة لتبرير الإرهابيين الدوليين الناشطين في إدلب، والمرتبطين برجال الإنقاذ المزيفين من "الخوذ البيضاء".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي يمتلك أدلة قاطعة على استخدام الإرهابيين لقذائف محشوة بمواد كيميائية سامة ضد المدنيين في حلب يوم 24 نوفمبر 2018.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية نفت في وقت سابق اليوم ما وصفته مزاعم روسيا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد، باستخدام المعارضة للأسلحة الكيماوية في حلب.