الجامعة العربية ترحب برفض الأمم المتحدة مشروع إدانة النضال الوطني الفلسطيني

رحبت جامعة الدول العربية، بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي أظهرت دعم العالم للحق الفلسطيني، حيث أن الدول أكدت تمسكها بالشرعية الدولية وبعدالة القضية والنضال الفلسطيني المشروع لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال، معبرة عن تقديرها لمواقف الدول من خلال هذا التصويت ورفض المشروع الأمريكي.

وقال السفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن المجتمع الدولي أكد إصراره وإرادته الحرة على دعم هذا النضال لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة بتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه غير القابلة للتصرف طبقا للقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بانهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

أضاف السفير أبو علي، أنها مناسبة لإعادة التأكيد على الأهمية البالغة ليواصل المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته بفعالية للعمل على إنفاذ قراراته ذات الصلة وإنقاذ حل الدولتين على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، فضلا عن التأكيد على الأهمية البالغة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية والتي تعتبر قضية الأمة العربية المركزية التي ستواصل الأمة دعمها في مقدمة قضاياها.