مصدر أمني عراقي: اغتيال قيادي بالتيار الصدري شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا قياديًا في التيار الصدري شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر - وفقًا لقناة (العراقية) الإخبارية - إن "مسلحين مجهولين، أقدموا مساء اليوم، على اغتيال قيادي في سرايا السلام، التابعة للتيار الصدري، بالأسلحة الكاتمة للصوت، في منطقة الشعلة شمالي العاصمة بغداد"، مضيفًا أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت القتيل إلى دائرة الطب الشرعي.

وتشهد العاصمة بغداد، بين فترة وأخرى حوادث اغتيال وسرقة، رغم التحسن الأمني الذي كان واضحًا خلال السنوات القليلة الماضية.