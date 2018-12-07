كبار منتجي النفط يبحثون خفض الإنتاج

يجتمع كبار منتجي النفط في فيينا اليوم الجمعة لليوم الثاني، لاجراء محادثات ترمي إلى جسر الاختلافات بشأن خفض مقترح للانتاج يهدف إلى وقف انخفاض في الأسعار مؤخرا.

وحتى الأن، لم تتوصل الدول التي تنتج نصف الانتاج العالمي من النفط وعددها 25 دولة،إلى إتفاق نظرا لأن السعودية وروسيا تتفاوضان بشأن كمية الخفض التي ترغبان في تحملها.

والسعودية هي أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الخمسة عشر، فيما تقود روسيا مجموعة من 10 دول نفطية تنسق استراتيجية سوقها مع أوبك التي مقرها فيينا.

وتسعى الدول الخمسة والعشرون المعروفة باسم "أوبك بلس" لخفض المستويات المرتفعة بشكل استثنائي من احتياطي النفط، كوسيلة لتعزيز الأسعار التي انخفضت بنحو 30 % منذ أوائل تشرين أول/أكتوبر.

وتشهد الأسواق زيادة في العرض نظرا لأن دولا مثل السعودية وروسيا زادت إنتاجها قبل سريان حظر أمريكي على النفط الإيراني في نوفمبر.

واتضح أن الحظر أقل صرامة من المتوقع، حيث منحت واشنطن الصين واليابان، وهما زبائن لدى إيران، إعفاءات. وارتفع أيضا انتاج النفط الأمريكي في العام الماضي.

تدرس دول "أوبك بلس" خفض الانتاج بمقدار نحو مليون برميل يوميا، وهو ما يعني تقليص إجمالي المعروض في السوق العالمية بنسبة 1 % تقريبا.

وبلغ سعر تداول نفط "نورث سي برنت" 28ر16 دولارا للبرميل صباح أمس الخميس، أي أعلى بواقع 22ر0 دولار عن اليوم السابق عليه.