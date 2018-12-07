وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

حث وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، مواطني بلاده على التبرع لتوفير المال اللازم لشراء سفن حربية جديدة واعداً بالتبرع بجزء من راتبه من أجل هذا الغرض.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس، عن كامينوس قوله إنه سيفتح حسابًا بنكيًا في الأول من يناير المقبل يمكن للعامة والمواطنين التبرع فيه من أجل شراء سفن حربية.

وأوضحت القناة أن وزير الدفاع اليوناني خاطب كذلك رائدو صناعة السفن في بلاده بالمساهمة في ذلك إلى جانب المواطنين العاديين.

وقال بانوس كامينوس - في حديث له إلى أفراد القوات البحرية - "سأكون الأول في ذلك وأودع راتبي في هذا الصدد"، مشيرًا إلى أن عام 2019 سيشهد تحديثًا في الأسطول اليوناني.