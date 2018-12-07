ميركل تتوجه الأحد إلى مراكش لعقد مباحثات ثنائية مع العاهل المغربى

تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد غد الأحد، المقبل إلى مراكش لعقد مباحثات ثنائية مع العاهل المغربى الملك محمد السادس تتضمن القضايا الإقليمية وملف الهجرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي ذلك قبيل مشاركة المستشارة الألمانية ميركل بفاعليات المؤتمر الدولي للهجرة -المقرر انعقاده يومي 10 و11 ديسمبر الجاري-، وسيتم خلاله إقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة منظمة ومنتظمة.

هذا وتختتم اليوم الجمعة، في المغرب فاعليات الدورة الحادية عشرة من "المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية" والذي جرت فعالياته من 5 إلى 7 ديسمبر الحالي بمدينة النخيل.

ويعد هذا المنتدى العالمي حول الهجرة -الذي ترأسته المغرب وألمانيا- أول مؤتمر أممي يعالج قضية الهجرةحيث يتم عقده في وقت حاسم تحتل فيه الهجرة مكانة بارزة في الأجندة السياسية الدولية، خاصة بعد إعلان نيويورك الصادر عام 2016 بوضع ميثاق عالمي للهجرة وميثاق عالمي حول اللاجئين.