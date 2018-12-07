ميركل تدعو إلى توحيد القوى لاختيار خليف مناسب لرئاسه حزبها

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الجمعة، إلى توحد القوى لاختيار الخليف المناسب لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي.

وقالت، ميركل في كلمه الافتتاح للمؤتمر العام للحزب المسيحي الديموقراطي: "أتمنى أن نخرج من هذا المؤتمر ونحن أقوياء وموحدين، مضيفة "أنا على ثقة أننا سننجح في ذلك".

وكان المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي قد افتُتح صباح اليوم في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا، ومن المنتظر أن يجرى خلال المؤتمر العام اختيار رئيس جديد، أو رئيسة جديدة للحزب خلفًا لميركل بعد ١٨ عام من رئاستها للحزب.

وينافس على رئاسة الحزب ثلاثة مرشحين وهم الأمينة العامة للحزب أنغريت كرامب- كارنباور، والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس، ووزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه الأخير في الفوز تعد ضعيفة، وسيشارك في الاقتراع 1001 عضو؛ لاختيار الرئيس القادم للحزب.