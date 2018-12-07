ميركل تدعو حزبها إلى التضافر قبل انتخاب القيادة الجديدة

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دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حزبها المسيحي الديمقراطي إلى التضافر، وذلك قبل انتخاب قيادة جديدة للحزب خلفا لها.

وقالت ميركل اليوم الجمعة في خطابها خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد بمدينة هامبورج: "أتمنى أن نخرج من هذا المؤتمر العام على نحو جيد من الإعداد والتحفيز والتضافر".

وقبل إلقاء كلمتها، استقبل مندوبي الحزب ميركل بتصفيق طويل. وحمل بعض المندوبين لافتات مكتوب عليها "شكرا للرئيسة".

وذكرت ميركل أن المؤتمر العام المنعقد اليوم له خصوصية بالغة، مضيفة أن الحزب يعتزم اليوم تحديد الملامح المستقبلية لقيادته وتوجهاته.

وأضافت : "كلا الشقين لهما هدف واحد: نريد سويا أن يفي حزبنا بالمتطلبات التي تفرضها عليه طبيعته كحزب شعبي قوي لتيار الوسط، وأن يظهر كقوة قادرة على الإقناع، وأن يقدم النهج السليم لمستقبل بلدنا".

وسيجرى خلال المؤتمر العام اختيار رئيس جديد، أو رئيسة جديدة، للحزب عقب 18 عاما من شغل ميركل لهذا المنصب.

وتحتدم المنافسة في التصويت المرتقب بشغف بين الأمينة العامة للحزب أنجريت كرامب-كارنباور والرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للحزب فريدريش ميرتس.

وينضم إلى قائمة المنافسين وزير الصحة الاتحادي ينز شبان، إلا أن فرصه في الفوز تعد ضعيفة.