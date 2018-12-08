ترامب يهاجم تيلرسون ويصفه بـ«الأحمق عديم الإدراك»

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون، واصفا إياه بأنه "أحمق عديم الإدراك" و"كسول بشكل سيئ للغاية".

ولجأ ترامب إلى تويتر بعدما تم نشر مقابلة مع تيلرسون وجه فيها الدبلوماسي السابق والمدير التنفيذي بقطاع النفط الاتهام إلى الرئيس ترامب بمطالبته القيام بأعمال غير قانونية وأنه غير منضبط ويتصرف باندفاع.

وقال ترامب في تغريدته إن "مايك بومبيو يقوم بعمل عظيم، وأنا فخور للغاية به. أما سلفه ريكس تيلرسون لم تكن لديه القدرة الفكرية المطلوبة. إنه أحمق عديم الإدراك لم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية. وهو كسول بصورة بشعة. الآن، هناك وضع جديد كامل وروح رائعة في الخارجية!".