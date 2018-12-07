قوات إسرائيلية تقبض على 4 فلسطينيين بالضفة الغربية

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ألقت قوات إسرائيلية ليلة أمس الخميس، القبض على أربعة فلسطينيين مشتبه بهم في الضفة الغربية .

وذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة ،أنه تم إحالة المقبوض عليهم إلى جهات الاستجواب،دون ذكر مزيد من التفاصيل .

يذكر أن قوات إسرائيلية تقوم من حين لاخر بمداهمات في الضفة الغربية للقبض على فلسطينيين تصفهم بالمطلوبين.

وحسب بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين بمنظمة التحرير الفلسطينية،يبلغ عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل حاليا نحو 6500 أسير، من بينهم أطفال ونساء ومعتقلون اداريون وصحفيون.