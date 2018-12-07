هيئة رقابية بجنوب أفريقيا تحقق في قضايا تلاعب بسوق المال

ذكرت هيئة الرقابة المالية في جنوب افريقيا أنها تحقق في ثلاث قضايا تتعلق بالتلاعب في أسواق المال.

وقالت الهيئة إن القضايا الثلاث تتعلق بالتداول الداخلي وإصدار بيانات مضللة وكاذبة حول شركة شتاينهوف انترناشونال.

وأضافت الهيئة في بيان حصلت وكالة أنباء بلومبرج على نسخة منه بالبريد الإلكتروني إن التحقيق يركز على سبعة اتهامات بالتداول تم من خلاله بيع أسهم شتاينهوف خلال نوفمبر وديسمبر عام 2017 وهي خاصة بأفراد ومنظمات وشركات.

ويركز التحقيق الثاني على بيانات مالية صدرت عامي 2015 و2016 وعلى نتائج 2017 المؤقتة.

ويشمل التحقيق الثالث تقرير "فايسروي ريسيرش" الصادر في السابع من ديسمبر 2017، بعدما أعلنت شتاينهوف في اليوم السابق لهذا التاريخ أنها أطلقت تحقيقا في مخالفات مزعومة في الحسابات، وأن رئيسها التنفيذي استقال، وتتلقى هيئة الرقابة المالية في جنوب افريقيا المساعدة من جهات رقابية أجنبية اخرى، وأنها تحرز "تقدما جيدا".