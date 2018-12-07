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الخارجية الروسية: استضفنا المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان لعقد محادثات مشتركة

موسكو - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 9:35 م | آخر تحديث : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 9:35 م

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن استضافتها للمبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد ، لعقد محادثات حول أفغانستان.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن الخارجية الروسية قولها إن خليل زاد التقى اليوم/ الجمعة، مع نائب وزير الخارجية الروسي ايجور مورجولوف والمبعوث الرئاسي لأفغانستان زامير كابولوف.

وأضافت الخارجية الروسية، حسبما نقلت الشبكة، أن المحادثات ركزّت على الوضع الحالي في أفغانستان و"احتمالية التعاون الأمريكي الروسي كجزء من الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حوار مباشر بين الأطراف المتصارعة في أفغانستان".

ولم تتطرق الخارجية الروسية إلى المزيد حول ذلك.

يُشار إلى أن موسكو استضافت الشهر الماضي مؤتمراً حول أفغانستان شارك فيه ممثلون عن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.


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