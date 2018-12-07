نائبة البنك الأوروبي للاستثمار: نساند إعادة تأهيل المناطق المهمشة بتونس

قالت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار أمنه نافرو: "إننا وشركائنا التونسيين نساند إعادة تأهيل المناطق المهمشة وتثمين الجهات التاريخية لاسيما منها المدن العتيقة، بقصد المساهمة في تحسين الحياة اليومية للتونسيين".

جاء ذلك في بيان اليوم الجمعة خلال كلمتها في افتتاح الدورة 33 لأيام المؤسسة، التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بسوسة ، موضحة أن البنك يساند تونس مساندة مطلقة من خلال منحها تمويلات بقيمة 7.7 مليار دينار تونسي منذ سنة 2011.

وأكدت على تعزيز المساندة للمؤسسات لبعث مشاريع مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز إنجاز استثمارات لفائدة التنمية المستدامة والتماسك الاجتماعي.

وأشارت نافارو إلى أن البنك الأوروبي كان قد وقع عقد تمويل بقيمة 77 مليون يورو لمساندة مشروع ضخم لإعادة تأهيل المناطق الهشة والمعالم التاريخية، يتمثل في إعادة تأهيل 146 منطقة حضرية محدودة الدخل والعديد من المعالم التاريخية المنتشرة في كل ولايات الجمهورية التونسية.