تركيا تستهدف 200 شخص لصلتهم بمحاولة انقلاب فاشل في 2016

تواصل السلطات التركية محاولاتها لاعتقال 190 شخصا يشتبه في أن لهم صلات بمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ،في حملات مداهمة بشتى أنحاء البلاد اليوم الجمعة ، بما في ذلك اسطنبول وأنقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأصدر ممثلو الادعاء مذكرات اعتقال بحق 87 جنديا سابقا بسلاح الطيران في العاصمة أنقرة وحدها، فيما تم احتجاز 41 آخرين بالفعل، حسبما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وذكرت الوكالة في تقرير لها أن البحث عن المشتبه بهم المتبقين ما زال جاريا في 16 ولاية مختلفة.

وجرى إصدار مذكرات الاعتقال بناء على الاشتباه في صلات بين المشتبه بهم وفتح الله جولن، وهو داعية مقيم في الولايات المتحدة تحمله الحكومة المسؤولية عن محاولة الانقلاب، بينما ينفي جولن هذه الاتهامات.

وما زالت السلطات التركية تعلن بشكل شبه يومي عن احتجاز "أتباع (مزعومين) لجولن"، بعد أكثر من عامين على محاولة فصيل من الجيش الإطاحة بالحكومة.

وأفادت وكالة الأناضول اليوم الجمعة، بأن ممثلي الادعاء في اسطنبول أمروا باحتجاز 41 جنديا في الخدمة من داخل مقر شرطة الدرك على خلفية صلات مزعومة بجولن.

وأضافت الوكالة أن مكتب الادعاء في اسطنبول خلص إلى أن المشتبه بهم استخدموا خطوط هاتفية ثابتة للحفاظ على خطوط الاتصال داخل "المنظمة الإرهابية".