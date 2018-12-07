مظاهرات «السترات الصفراء» تلقى بظلالها على المواقع السياحية والأنشطة الرياضية

قررت السلطات الفرنسية إغلاق برج إيفل وأوبرا باريس والعديد من المتاحف والمواقع السياحية بالمدينة بعد غد السبت حيث تتأهب العاصمة الفرنسية لاحتجاجات مزمعة.

كما تم إلغاء خمس مباريات في الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم كان من المقرر أن تقام في عدة أنحاء من البلاد في بداية الأسبوع بناء على طلب السلطات، حسبما أعلنت رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين.

ومن بين المواقع التي يتم إغلاقها بسبب الاحتجاجات التي من المتوقع أن تنظمها مجموعة "السترات الصفراء" ضد ارتفاع الضريبة على الوقود، متحفا القصر الكبير (جراند باليه) والقصر الصغير (بيتي باليه) قبالة شارع الشانزليزيه وسراديب الموتى في باريس.

وقد ناشد رئيس الوزراء إدوار فيليب ووزير الداخلية كريستوف كاستانير مجموعة "السترات الصفراء" لعدم الذهاب إلى باريس بعد غد السبت، بعد أن تحولت المظاهرات في العاصمة إلى أعمال عنف على مدار أسبوعين.

كما سيتم إغلاق متحف اللوفر حسبما أعلن المتحف على موقع تويتر.

وأضاف المتحف أن حديقة التويلري القريبة ستغلق أيضا مشيرا إلى "ظروف استثنائية".