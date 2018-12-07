نزوح 5 آلاف أسرة جراء هجوم حركة طالبان شمالي أفغانستان

قال رئيس منطقة أندخوي في إقليم فارياب سلطان محمد سنجار، اليوم الجمعة، إن ما يقرب من 5 اَلاف أسرة أفغانية نزحت من ديارها جراء الحرب الجارية في الإقليم شمالي أفغانستان.

وأضاف سنجار، في تصريح لوكالة أنباء «بجفاك» الأفغانية، أن عدد الأسر النازحة جراء الاشتباكات الأخيرة ازداد مؤخرًا، موضحًا أن أغلب الأسر النازحة تعيش في المساجد ومرفقاته والمحلات التجارية وسط موجة من خطر الطقس الصقيع.

بدوره، أعرب رئيس منطقة "قرخان" محمد إبراهيم تنام عن قلقه إزاء الوضع السيء الذي تتعرض له الأسر النازحة، مطالبا الحكومة الأفغانية والمنظمات الإغاثة إمداد الأسر المتأثرة بالحرب داخل الإقليم ببعض المساعدات.

يأتي ذلك بعد مرور أسبوع من هجوم مسلحي حركة "طالبان" على أجزاء من مديريتي أندخوي وقرخان، إلى جانب السيطرة على 8 نقاط تفتيش أمنية في إقليم فارياب.