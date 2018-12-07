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القاهرة.. يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدا السبت.