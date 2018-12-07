الجمعة 7 ديسمبر 2018 10:47 م القاهرة القاهرة 16.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يساعد توثيق عقود الزواج إلكترونياً في التصدي لظاهرة زواج القاصرات؟
النتـائـج تصويت

السبت.. البرلمان العربي يعقد جلسة لانتخاب الرئيس ونوابه


نشر فى : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 10:00 م | آخر تحديث : الجمعة 7 ديسمبر 2018 - 10:01 م

القاهرة.. يعقد البرلمان العربي جلسة خاصة لإجراء الانتخابات على منصب رئيس ونواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، وذلك لمدة عامين وفقاً للنظام الأساسي للبرلمان، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، غدا السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك