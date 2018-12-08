اليمن والمغرب يبحثان تعزيز التعاون العربي والتنسيق بين البلدين في مجال الهجرة

بحث وزير المغتربين اليمني علوي بافقيه، اليوم الجمعة، مع نظيره المغربي عبدالكريم بنعتيق بمدينة مراكش المغربية تعزيز آليات التعاون المشترك فيما يخص شؤون المغتربين وقضايا الهجرة خاصة وأن اليمن والمغرب يتقاسمان نفس المشاكل من مهاجرين عابرين أو هجرة الشباب في البلدين نحو البلدان الأخرى.

وأكد الوزير بافقيه - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - على أهمية العمل العربي المشترك من خلال مجلس لشؤون الهجرة في رحاب الجامعة العربية لتعزيز التعاون العربي المشترك وتقاسم الخبرات ومواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية من قضايا الهجرة والجاليات المقيمة في الخارج.

من جانبه، أكد الوزير المغربي دعم بلاده للشرعية في اليمن وأهمية استعادة المؤسسات الشرعية لتعزيز السلام، قائلاً إن دعم ورعاية الجالية اليمنية في المغرب سيبقى دومًا على أحسن مستوى، منوهًا بالعلاقة الأخوية الصادقة بين البلدين وعمق هذه العلاقات التاريخية التي تمتد إلى قرون وأن أواصر الأخوة بين البلدين تزداد متانة كل يوم.

من جانبه ، قال سفير اليمن في الرباط عز الدين الاصبحي إن تعزيز ملف التعاون المشترك يجري الإعداد له بفاعلية اكبر بعد لقاء وزيري الخارجية في البلدين الشهر الماضي وأن أولوية التعاون تشمل تفعيل آفاق العلاقات مع قطاع رجال الأعمال بين البلدين.