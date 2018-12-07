وفد الحكومة اليمنية: لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم

قال وفد الحكومة اليمنية اليوم الجمعة، إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتًا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورًا وفق شروط معينة.

وشدد وفد الحكومة اليمنية المفاوض في مباحثات السلام حول اليمن في السويد -وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية- على ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء في الحرب، مضيفًا "لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية".

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثاني برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين، حيث انطلقت أمس /الخميس/ مشاورات السلام حول اليمن بين الحكومة والحوثيين، فيما أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث أن جمع الوفدين في السويد خطوة مهمة، مجددًا التأكيد أن طرفي الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.