﻿لافروف: دول الناتو تعزز نشاطها العسكري على الحدود مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده لفتت الأنظار خلال اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ميلان إلى أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تزيد نشاطها العسكري وتعزز البنية التحتية العسكرية بالقرب من الحدود مع روسيا.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع اليوم الجمعة: "نحن نرى أن زملائنا من حلف شمال الأطلسي يسلكون سياسة لردع روسيا، مضيفا أن دول الحلف تعزز نشاطها العسكري على الحدود مع روسيا، وتحاول توجيه الاتهامات الباطلة لموسكو، والتي لا تساهم في الحوار.

وذكر وزير الخارجية الروسي أن بلاده تبذل كل جهد ممكن للحد من المخاطر المحتملة من احتمال فرض عقوبات جديدة ضدها.

وأضاف "أن الاتحاد الأوروبي يقع حاليا تحت تحكم أقلية صغيرة من الدول تتسم بعدوانية شديدة تجاه روسيا"، مؤكدا أن موسكو ستفعل كل ما بوسعها للحد من اعتمادها علي أي روابط اقتصادية قد تخضع لعقوبات جديدة من قبل الدول الغربية.