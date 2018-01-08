مصدر أمنى: 22 فريقا أمنيا يشن حملات استباقية لضبط الإرهابيين.. ونيابة المنيا تحبس 5 متهمين بالانضمام للإخوان

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 13 من المشتبه فى انتمائهم لحركة «حسم الإرهابية»، وتدمير 26 عشة، عثر بداخلها على أدوات وأوراق تؤكد وجود بعض الإرهابيين وعزمهم تنفيذ بعض العمليات العدائية داخل البلاد.

وقال مصدر أمنى فى وزارة الداخلية، إن أكثر من 22 فريقا أمنيا، تم تشكيلهم من إدارات البحث الجنائى والأمن العام والأمن الوطنى والقوات الخاصة، بالتنسيق مع مديريات الأمن فى المحافظات التى شملتها الحملات «القاهرة والجيزة وبنى سويف».

جاءت الحملات، طبقا لتوجيهات وزير الداخلية مجدى عبدالغفار، بتوجيه حملات استباقية إلى المناطق الجبلية والزراعية والشقق المفروشة فى المحافظات السابقة؛ لملاحقة أعضاء حركة «حسم» الإرهابية، وإغلاق المناطق الحدودية لتلك المحافظات بكمائن ثابتة ومتحركة، فضلا عن تمشيط المناطق الزراعية والصحراوية وفحص الشقق السكنية.

كما وجه بضرورة تطهير البؤر الإجرامية، ونشر عناصر من الشرطة السرية فى المناطق التى يتم تطهيرها لإحكام السيطرة الأمنية عليها، وتكثيف حملات ملاحقة العناصر الإرهابية للتوصل لأى معلومات تفيد بأماكن اختبائهم وإلقاء القبض عليهم.

وأضاف المصدر الأمنى، أن عبدالغفار، وجه الأمن الوطنى أيضا بالتنسيق مع مديريات الأمن فى جميع المحافظات؛ لرصد أى تحركات لعناصر الحركة الإرهابية والتعامل الفورى مع أى معلومات تتوفر عنهم لمنع حدوث أى عمل إرهابى، وتنفيذ بعض قرارات النيابة العامة ونيابة أمن الدولة العليا بضبط بعضهم.

وأوضح المصدر، أن الأجهزة الأمنية فى القاهرة والجيزة، كثفت من حملاتها على مناطق حلوان وعزبة خيرالله والوالدة و15 مايو والتبين وبعض القرى الواقعة فى المناطق الصحراوية والتابعة لمركز الصف فى الجيزة وقرية عرب أبوساعد حتى امتداد بنى سويف وطريق أسيوط الغربى والمنطقة الصحراوية؛ بحثا عن إرهابيين صدر بحقهم أحكام قضائية.

وفى سياق متصل، قررت النيابة العامة فى مركز المنيا، حبس 5 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان، وارتكاب أعمال عنف وتعدٍ.

كانت الأجهزة الأمنية فى المنيا، ألقت القبض على «ف.م»، 49 سنة، و«ع ع»، 38 سنة، و«م ج»، 57 سنة، و«خ ف»، 35 سنة، و«ا ن ز»، 25 سنة، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان والتحريض على التظاهر بإحدى قرى مركز المنيا.