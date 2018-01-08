قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «الرهبنة ليست عزوفا عن الحياة بل هي اتجاه لحياة أخرى أوسع وأشمل».



وأوضح «تواضروس»، في تصريحات لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء الأحد، أنه يتواصل مع أسرته بشكل مستمر، ويحرص دائمًا على حضور كافة المناسبات العائلية، مضيفًا: «هذه الأشياء مهمة جدًا إنسانيًا».



وشدد على أهمية الأسرة في حياة أي إنسان، مشيرًا إلى أنها «نعمة كبيرة يتمتع بها البشر».



وقال إن والده توفي وهو في الإعدادية، مضيفًا أن «التكوين الأسري شيء جميل، والأسرة نعمة لدى الإنسان».



وأضاف: «والدي أحسن تربيتنا جدًا، وعمل معي باعتباري الابن الأكبر له أشياء من النادر جدًا أن يفعلها الأباء، فمثلًا كان يهتم جدًا بالخط، وأتذكر أنه أعطاني درسًا كاملًا عن كتابة الهمزة، وكان يقول لي إن كل حرف أكتبه يولد فلا يجب أبدًا أن أولد حرفًا معوقًا أو مريضًا».



وأضاف أنه «من الأشياء الجميلة التي علمها لي والدي، هي مقالات الكاتب محمد حسنين هيكل، حيث كان يكتب مقالًا أسبوعيًا في الأهرام، وكان يقرأه جلال معوض في الإذاعة، وكان يجعلني أجلس للاستماع إليه؛ لمعرفة كيف يقرأ الكلمات»، متابعًا: «كنت لا أعرف معاني بعض الكلمات مثل الديمقراطية والشيوعية وكان يعلمها لي والدي».



وتطرق للحديث عن والدته أيضًا، قائلًا: «عندما تُوفي والدي أصبحت هي بابا وماما، وكانت تهتم بي أنا واخواتي البنات لأقصى درجة».



وتابع حديثه، قائلًا: «بيتنا لم يخلو من الحاجة الحلوة كل يوم، وكان هذا الشيء على الرغم من بساطته، إلا أنه كان شيئًا نفسيًا جميلًا»، مضيفًا: «والدتي كانت هوايتها تزيين التورتة».