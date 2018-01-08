عضو «دفاع النواب» يكشف حقيقة الخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة

قال تامر الشهاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن سد النهضة الإثيوبي يعد ملف شائك للغاية، متابعًا: «كل خلافنا مع إثيوبيا، يتعلق بتحديد فترة الملء، بما لا يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل.. إحنا بناخد حصة عاوزين نفضل ناخدها زي كل سنة».

وأشار «الشهاوي»، في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر «صدى البلد»، مساء الاثنين، إلى تصريحات سامح شكري، وزير الخارجية، بدخول مصر جولة جديدة من المفاوضات مع الجانب الإثيوبي بهذا الشأن، لكن الكر والفر جزء لا يتجزأ من طبيعة هذه المفاوضات، مضيفًا هكذا تكون السياسة.

وعن دور الجانب السوداني في المفاوضات، أضاف «الشعب السوداني، من أطيب الشعوب، وأكثرهم عشقًا لمصر، لكن الرئيس السوداني، عمر البشير، من يوم توليه الحكم، وهو ملتوي، ويعمل لمصالحه الشخصية التي تطغى على مسؤوليته كحاكم»، مستطردًا ان السودان ما زال يعاني من نسبة فقر غير عادية.

وتابع أن «إيران، وإسرائيل، وأمريكا، وقطر، وتركيا»، محور واحد غير متقاطع، لا يمل ولا يكل من التآمر على مصر، موضحًا أن «الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على السوان، منذ 20 عامًا، لمساعدته تنظيم القاعدة الإرهابي، الذي هو في الأصل صناعة أمريكية، لكنها رفعتها منذ أيام قبل توقيع السودان اتفاقية تسليم جزيرة سواكن لتركيا لإدارتها، لفترة غير محددة».

وأكمل أن الرئيس السوادني أهمل جنوب بلاده، وبدء التعامل مع إيران، لافتًا إلى انتشار المذهب الشيعي مؤخرًا داخل السودان بشكل غير عادي.

وأكد أن السودان لديه علاقات وطيدة مع إيران، مشيرًا إلى وجود العديد من الاستثمارات الإيرانية على الأراضي السودانية.