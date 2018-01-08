عدم وقف الشعائر الدينية فى الكنائس غير المرخصة بـ14 محافظة

قال نائب رئيس لجنة حصر الكنائس، المشكلة من بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثانى، القس ميخائيل أنطوان، إن اللجنة تلقت مخاطبة رسمية من وزارة الإسكان، بعدم وقف أى شعائر دينية فى الكنائس المقدمة للجنة توفيق أوضاع الكنائس الوزارية داخل 14 محافظة، والتى يرأسها رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل.

وأضاف أنطوان، فى تصريح لـ«الشروق» اليوم، أن وزارة الإسكان ستستكمل مخاطباتها بشأن كنائس المحافظات الأخرى خلال أيام، فيما تنص المخاطبة، الصادرة بتاريخ السبت الماضى، والموجهة إلى أنطوان، الذى يمثل أيضا طائفة الأقباط الأرثوذكس فى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، والتى حملت توقيع وكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية محمد درويش، على مخاطبة 14 محافظة لعدم وقف أى شعائر دينية فى الكنائس المذكورة.

وأوضحت المخاطبة أن القرار جاء وفقا لقانون تنظيم وبناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع الكنائس، وإيماء إلى طلب لجنة توفيق أوضاع الكنائس.