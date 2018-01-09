أمير الكويت: الخلاف الخليجى عابر مهما طال

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، إن «مسيرتنا الخليجية تواجه عقبات وتعثر.. والعمل الجماعى سبيلنا لمواجهة التحديات.. وننظر إلى الخلاف الخليجى بأنه عابر مهما طال».

وأضاف الصباح، خلال كلمة له فى افتتاح الاجتماع الحادى عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة (البرلمانات) فى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى الكويت، «كل منا يدرك ويعايش الأوضاع المحيطة والآخذة للأسف فى التدهور، وهو ما يشكل تحديا لنا جميعا».

وتابع «المسئولية على عاتقكم كبيرة وأنتم قادرون على تحصين البناء الخليجى.. فشعوبنا تتطلع بكل الأمل للرخاء والنماء». بحسب ما نقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا».

من جهته قال رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتى مرزوق الغانم: «القمة الخليجية فى الكويت جاءت كاملة العدد رغم رهان الأعداء على تصدع البناء الخليجى». وأضاف «الخليجيون هم الغيث والغوث، لا يغلبون فى امتحان الفزعة والحمية، وأسأل الله أن يحفظ خليجنا واحدا موحدا».

ويعقد اجتماع رؤساء المجالس التشريعية بعد نحو شهر على استضافة الكويت، فى 5 ديسمبر الماضى، للقمة الخليجية الـ38، التى نظمت آنذاك، بحضور أميرى الكويت وقطر وغياب زعماء بقية دول الخليج.

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجى، الذى يواجه أزمة غير مسبوقة منذ إنشائه عام 1981؛ بعد أن قطعت الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، وهى السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فى 5 يونيو الماضى، علاقتهم مع قطر بسبب دعم الأخيرة للإرهاب والتدخل فى شئون الدول الأخرى.

وتقود الكويت وساطة بين الجانبين على أمل وضع نهاية لأسوأ أزمة فى تاريخ منطقة الخليج.