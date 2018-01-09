تعليق الدراسة فى السودان على خلفية «احتجاجات الخبز»

مقتل طالب وإصابة آخرين فى اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى غرب دارفور.. والداخلية: الشرطة ستقمع «المخربين»

علقت السلطات السودانية، اليوم، الدراسة فى ولاية غرب دارفور، بعد مظاهرات اندلعت أخيرا فى البلاد احتجاجا على أسعار الخبر وأسفرت عن مقتل طالب وإصابة آخرين جراء قمع الشرطة للاحتجاجات.

وأصدر وزير التربية والتعليم بولاية غرب دارفور بشير ادم إدريس، اليوم، قرارا علقت بموجبه الدراسة لمدة أسبوع للمرحلتين الثانوية والأساسية للتعليم الخاص والحكومى علاوة على تعليق الامتحانات التجريبية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكانت احتجاجات اندلعت على رفع أسعار الخبز فى مختلف أنحاء السودان، مما أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين، فيما ألقى القبض على أحد قيادات المعارضة وصودرت عدة صحف.

وصرح رئيس بلدية الجنينة (عاصمة ولاية غرب دارفور) فى بيان، أن طالبا فى المدرسة الثانوية قتل وأصيب ستة آخرون فى المدينة أثناء الاحتجاجات، ولكن لم يعلن المسئول سبب الوفاة، مؤكدا أن تحقيقا سيجرى فى الحادث، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

من جانبه، نفى مسئول سودانى رفيع المستوى، اليوم، اندلاع مظاهرات فى البلاد. وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية السودانية بابكر دقنة إن الشرطة ستتعامل بالقمع مع التظاهر بالتخريب فى مدن البلاد بسبب ارتفاع أسعار السلع، موضحا أنه «لا مانع من التعبير السلمى لأنه حق من الحقوق»، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وكان مسئول بحكومة ولاية غرب دارفور طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة «سودان تريبيون» اتهم جهات لم يسمها بتحريك الطلاب مستغلة ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن عدة مدن سودانية تشهد منذ يوم الجمعة الماضى احتجاجات على ارتفاع الأسعار، حيث مئات السودانيين، بينهم طلاب، فى مدينة نيالا جنوبى دارفور والدمازين بولاية النيل الأزرق مظاهرات ضد إرتفاع الأسعار.

وكانت الحكومة السودانية قد زادت أسعار الدقيق، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر الخبز، وذلك فى إطار سلسلة إصلاحات اقتصادية تماشيا مع توصيات من صندوق النقد الدولى تهدف إلى انتشال اقتصاد البلاد المنهك من عثرته.

وشهد السودان تظاهرات مشابهة عام 2016 بعد أن رفعت الحكومة الدعم عن الوقود، وقمعت الحكومة التظاهرات كما فعلت عام 2013 عندما تصدت لاحتجاجات ضد رفع الدعم عن المشتقات النفطية.