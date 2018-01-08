البابا تواضروس: «السيسي» يذكر كلمة الله في كل مرة يتحدث بها

قال البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي شخص أوجده الله في زمن، ووضع في قلبه مسؤولية كبيرة، كان من الممكن ألا يقبل بها الكثيرون».



وأضاف «تواضروس»، في تصريحات لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي يعرض على فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن «القوة التي تقف في طريق السيسي لتعويقه كبيرة، لكن نشكر الله أنه قائد عسكري، ولديه الشهامة العسكرية، التي تمكنه من الضبط والربط والتغلب على كل ذلك».



وتابع «السيسي لديه قدرة الإيمان، ففي كل مرة يتحدث بها يذكر اسم الله، وبالتي فهو ماشي صح، وعين الله تراه»، مضيفًا: «الرئيس قدم إنجازات عظيمة جدًا خلال السنوات الماضية، وأنا كمواطن مصري أحييه على ذلك، وربنا يديله الصحة والفكر والقوة».



وأعرب عن افتخاره بالانتماء لمصر، قائلًا: «أعتز بمصر وبانتمائي لها، وفي كل الدول التي قمت بزيارتها كان هناك تقدير واحترام من قبل الجميع لها».



وأوضح «نحن في وطن محظوظ تاريخيًا وفكريًا وثقافيًا، وأقول للشعب المصري اجتهدوا من أجل بناء مصر التي نحلم بها لنا وللأجيال القادمة».