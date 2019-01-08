«تضامن الغربية»: 56746 أسرة استفادت من «تكافل وكرامة» خلال ديسمبر الماضي

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية عن أن إجمالي المبالغ المنصرفة لبرنامج تكافل وكرامة خلال شهر ديسمبر الماضي تجاوز 29 مليون جنيه، تم صرفهم على 10758 أرملة، و6844 مطلقة، و3625 حالة شيخوخة، و7503 حالات من ذوي القدارت الخاصة، و28165 للطلاب الأكثر احتياجا في مراحل التعليم، وبذلك بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال الشهر الماضي 56746 أسرة.



بينما بلغ إجمالي المساعدات المادية والعينية والعلاجية التي قدمتها الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي خلال شهر ديسمبر الماضي، 22 مليونا و823 ألف جنيه، شملوا المساعدات المالية لـ6736 مستفيدا، والعينية 38575 مستفيدا، والعلاجية 61939 مريضا، وتقوم الجمعيات التي تعمل في مجال الأسرة والطفولة بالمحافظة بتقديم خدمات يستفيد منها 642 ألف مستفيد عن طريق توفير 1300 حضانة للأطفال بأسعار رمزية.