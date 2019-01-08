رئيس شركة المياه: تركيب 1600 عداد مُسبق الدفع للمشتركين الجدد بمدينة سوهاج

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إنه تم تركيب 1600 عداد مياه مُسبق الدفع للمشتركين الجدد، بمدينة سوهاج، وللمباني التي تزيد عن 6 أدوار بمركز أخميم، مضيفاً أنه يتم تركيب العدادات الجديدة مُسبقة الدفع للمشتركين الجدد بتلك المناطق، وذلك فى إطار اهتمام الشركة باستحداث خدمات جديدة.

وأكد اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن العدادات مُسبقة الدفع تستمر فى العمل دون توقف أيام الإجازات والعطلات الرسمية حتى لو انتهى الرصيد بها، حيث يقوم العميل بسحب الكارت وإعادة تركيبه مرة أخرى ليستمر فى العمل لمدة 24 ساعة، ويتم خصم ما تم استهلاكه فور قيام العميل بالشحن، موضحاً أنه تم توفير مقر بمحطة مياه سوهاج غرب لشحن الكروت، وجارٍ إطلاق خدمة الدفع الإلكترونى لشحن كروت عدادات المياه.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إلى أن العدادات مُسبقة الدفع، تتميز بالمحاسبة العادلة، وبنفس التعريفة المحاسبية الجارى العمل بها، كما أنها تساهم فى الانتهاء من جميع المشكلات المتعلقة بالقراءات والتحصيل، وتساعد العميل فى مراقبة استهلاكه والتحكم به، بما يساهم فى ترشيد استهلاك المياه.