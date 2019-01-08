محافظ السويس يتفقد مبنى الحماية المدنية ومركز الغسيل الكلوي بمستشفى التأمين

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زار اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إدارة الحماية المدنية للاطلاع على أعمال التطوير والتجديد وإنشاء وتجهيز مركز التدريب الجديد للحماية المدنية، مقدما الشكر لرجال الحماية المدنية على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، متمنيا تطوير العمل بعد وصول الأجهزة والمعدات الحديثة.

وطالب المحافظ، العميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية، بتطوير مركز الإطفاء بالمثلث في حي الأربعين والمراكز الأخرى.

وتابع صقر الجولة بتفقد مستشفى التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس بحي السويس، واستمع لشكاوى بعض المواطنين عن سير العمل بالمستشفى والمطالبة بزيادة عدد الأطباء في بعض التخصصات وتنظيم مواعيد العمل بعيادات التأمين الصحي.

وخلال الجولة، كلف المحافظ، رئيس حي السويس، بتقليم ونظافة الأشجار بمستشفى التأمين الصحي.

كما كلف المحافظ، المهندس عبدالصمد أحمد مدير عام الإسكان، بسرعة العمل على إصلاح الأسانسير الخاص بمبنى العيادات لخدمة المرضى.

وتابع المحافظ جولته بمبنى الغسيل الكلوي للاطمئنان على حالة المرضى وخطة سير العمل بالمبنى.

رافق المحافظ في الجولة: الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبدالعظيم سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمود فوزي رئيس حي السويس، والدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة، ودكتور محمد عبدالخالق نائب مدير فرع التأمين الصحي، ودكتور محمد حواش مدير مستشفى التأمين الصحي.