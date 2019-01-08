«الغضبان» يعقد اجتماع لمتابعة استعدات محافظة بورسعيد لمنظومة التحول الرقمي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اجتماعًا، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لمنظومة التحول الرقمي كأولي المحافظات المصرية الرقمية ، وذلك بحضور الدكتورمحمد هاني نائب المحافظ، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.

وقال الغضبان، إن المحافظة ستكون أولي المحافظات المصرية الرقمية، ويستطيع كل مواطن الحصول على الخدمة من منزله، ولا يحتاج التوجه لأي مصلحة حكومية، مؤكدًا أن المحافظة تتطور بشكل كبير.

وأوضح أن كل الوزارات التى لها مديريات وهيئات بالمحافظة، بدأت العمل في تجهيز الجهات التابعة لها، مضيفًا أن هناك لجنة برئاسة نائب المحافظ، تكون مسئولة عن ملف التحول الرقمي.

وصرح المحافظ بأنه يجرى العمل في تركيب الكبائن، التي ستصل إلى 230 كابينة؛ لتوصيل الشبكة إلى 588 مبنى، يضم 651 جهة حكومية، خلال 3 أشهر، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة تشهد تكثيف الجهود لسرعة تجهيز المحافظة لهذه التجربة الرائدة.