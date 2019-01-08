الرئيس اللبناني: اللبنانيون المغتربون ساهموا في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن اللبنانيين المنتشرين "المغتربين" في العالم عموما وفي الدول الأفريقية على وجه الخصوص، يضطلعون بدور رائد في تعزيز العلاقات اللبنانية – الأفريقية، فضلا عن كونهم يؤكدون على الحضور اللبناني المميز في الخارج، واصفا إياه بأنه "أصبح نموذجا يحتذى به".

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني لرئيس مجلس نواب غينيا بيساو، سيبريانو كاساما، في قصر بعبدا الجمهوري ظهر اليوم.

وأشار عون إلى أن لبنان يقدر بصورة كبيرة وقوف جمهورية غينيا بيساو إلى جانب بلاده في المحافل والمنظمات الدولية، منوها بالعلاقات المتميزة التي تجمع أبناء الجالية اللبنانية في غينيا بيساو بالسلطات والمواطنين، لاسيما من خلال مساهمتهم في الحياة الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية.

وأبدى الرئيس اللبناني حرصه على زيادة مجالات التعاون بين البلدين خاصة في الشق الاقتصادي، إضافة إلى التنسيق في المنظمة الدولية للفرانكوفونية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس نواب غينيا بيساو أهمية التعاون بين بلاده ولبنان، ومعربا عن تقديره للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأعمال اللبنانيون في غينيا بيساو، مشيرا إلى أن من بينهم من أصبح يحمل جنسية بلاده إلى جانب جنسيته اللبنانية، وبينهم نواب بالبرلمان ورجال أعمال وصناعيون وكبار التجار.