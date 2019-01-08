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سقوط أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة بمطروح

أحمد سباق:
نشر فى : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 2:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 8 يناير 2019 - 2:29 م

شهدت المدن الساحلية بمحافظة مطروح، سقوط أمطار غزيرة منذ ظهر اليوم الثلاثاء، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وتوقف حركة الصيد بطول الساحل الشمالي.

وتم تشديد الرقابة على الطرق الدولية السريعة التي تربط المحافظة بليبيا ومحافظتي القاهرة والإسكندرية؛ لمنع وقوع حوادث سير بسبب هطول الأمطار، إلى جانب إعلان حالة الطوارئ؛ استعدادا لمواجهة أي سيول محتملة خاصة في المناطق المقابلة للطريق الدولي.

ومن جانبه، قرر المهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مطروح لمياه الشرب والصرف الصحي، الدفع بعدد كبير من وحدات شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة مرسى مطروح وباقي المدن الساحلية؛ لمنع تراكم المياه بشوارع وميادين المحافظة والتي تتسبب في إعاقة حركة المرور.


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