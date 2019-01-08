فرقة أوبرا القاهرة في حفل فني على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

أقامت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء اليوم الثلاثاء، حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة، بعنوان "جالا " ، تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، على مسرح سيد درويش (أوبرا الاسكندرية).

شارك فى الحفل الفنانون إيمان مصطفى ، منى رفلة ، جولى فيظى ، وليد كريم، انجى محسن، جيهان فايد، عمرو مدحت ابراهيم ناجى، ليلى ابراهيم، اسامة على، نورستا المرغنى، برهان الدين فاروق، بمصاحبة عازفة البيانو مايا جيفينيريا.

و تضمن البرنامج باقة مختارة من أشهر الاغانى العالمية الخاصة بالكريسماس والعام الجديد منها ( الكريسماس الازرق ، ليلة مقدسة، عيد ميلاد سعيد ، قصة حب ، أول مايو ، اه يا شمسى وهل تعلمين).

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تشكلت رسميا عام ١٩٦٤م، وقدمت العديد من أشهر العروض العالمية، شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.