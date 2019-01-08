برنامج كومبيوتر جديد للكشف عن الكذب على الشرطة



طور علماء بريطانيون برنامج كومبيوتر جديدا عبارة عن أداة ذكاء اصطناعي تستخدم لمعرفة الشخص الذي يتبين أنه يكذب على الشرطة، بزعم أنه تعرض للسرقة.

وذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية على الانترنت، أن البرنامج الرائد "سوفت وير" يحلل الكلمات الواردة في بيان الضحية لتحديد علامات أو أدلة مريبة في الرواية تدل على أنها مزورة أو أنها مجرد وشاية.

وذكرت الصحيفة، أن الشرطة الإسبانية، التي تستخدم الأداة الجديدة، اكتشفت نجاحها في أكثر من 80% من الحالات؛ ما ساعدهم على تحديد 64 رواية كاذبة في أسبوع واحد فقط.

وتستخدم الآداة الجديدة، التي طورها خبراء في جامعة كارديف في ويلز، مزيجا من تحليل النص التلقائي والذكاء الاصطناعي للتعرف على ما إذا كان شخص ما يكذب في تقريره أو يبالغ في روايته للشرطة.

وأشارت الصحيفة إلى تقديم الآلاف من التقارير الكاذبة إلى الشرطة كل عام، ويأمل العديد من الجناة في الحصول على تعويضات التأمين أو عن جرائم لم تقع أصلا.