حملة بيطرية مكبرة على المطاعم ومحلات الجزارة لضبط اللحوم الفاسدة بالبحيرة

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شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، برئاسة الدكتور حسني محمد علي، حملة مكبرة على محلات اللحوم بالاشتراك مع مديرية تموين بالمحافظة.

أسفرت نتائج الحملة، عن ضبط 204 كيلو لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير 8 قضايا تموينية، وذلك خلال زيارة تفتيشية مفاجأة على محلات الجزارة والمطاعم ومصانع الرنجة، تضمنت ضبط 65 كيلو جرامات لحوم ماعز مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك، وضبط 135 كيلو جرامات لحوم بقري غير صالحة بالإضافة إلى ضبط 4 كيلو جرامات لحوم جاموسي فاسدة.

تحفظت الحملة على المضبوطات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

شارك فى الحملة أطباء التفتيش بكفر الدوار والرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين.